ابناء عكار والشمال: بهاء رفيق الحريري على اتم الاستعداد لحمل الراية وتحقيق حلم والده

اعتبر ابناء عكار والشمال في بيان توجه به للنائب ايهاب مطر، بانه من الطبيعي والبديهي ان يحافظ أبناء رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري على استكمال مسيرته، من خلال التمسك بمشروعه الذي ضحى من اجله، فإن كان الاسم يبقى الهدف واحد وهو مواصلة مسيرة الرئيس الشهيد، وبما ان رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري ولأسباب صحية وخاصة باتت معروفة اتخذ قراره بتعليق عمله السياسي، فان الشيخ بهاء رفيق الحريري على اتم الاستعداد لحمل الراية وتحقيق حلم والده الشهيد بايصال لبنان وشعبه الى مصاف دول العالم. لذلك نرجو ممن يحاولون الاصطياد في الماء العكر وتفريغ الساحة السنية من قيادتها من اجل تنفيذ اجندات مشبوهة، نقول لهم نحن لسنا طائفة محدودة وضيقة بل اننا امة تحتاج الى قيادة قوية متماسكة قريبة من القاعدة الشعبية العامة وليس من المنتفعين.

ولفت البيان الى ان "الشيخ بهاء يكفيه فخراً واعتزازا انه ليس جزء من تركيبة سياسية فاسدة، و هو نجل رجل وطني بإمتياز دفع دمه من اجل لبنان واللبنانيين، وهو سيبقى على العهد والوعد من أجل المحافظة على مشروع رفيق الحريري، الذي تخليتم انتم عنه من اجل مصالحكم الضيقة معروفة الخلفيات والحيثيات".

وكان النائب ايهاب مطر اعتبر بانه على بهاء الحريري الانخراط في العمل السياسي بمباركة سعد الحريري.