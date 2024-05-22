شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لجان بالبرلمان اليوم لمناقشة مشاريع قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع، اليوم الأربعاء، 3 لجان نوعية بمجلس النواب لمناقشة مشاريع قوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025 لعدد من الهيئات والوزارات أبرزها المنطقه الاقتصادية لقناة السويس وسكك حديد مصر.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ووزارة التنمية المحلية وديوان عام محافظة الجيزة وذلك عن العام المالي 2024/2025.

وتنظر لجنة النقل والمواصلات مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 فيما يخص، الهيئة القومية لسكك حديد مصر،الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

وتناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 للهيئة القومية للبريد.