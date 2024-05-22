علاجه سهل.. كيف يؤثر الصيف على حب الشباب والبشرة الدهنية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

نشر المركز القومي للبحوث مقابة توعوية عن حب الشباب هو موضوع شائع جدا ومزعج في سن الشباب حيث يبدأ من سن المراهقة وقد يستمر لمدة سنوات عديدة.

وأضاف المركز أنه توجد مسببات أساسية لحدوث حب الشباب وهي العوامل الوراثية والبشرة الدهنية، أما بالنسبة للعوامل المساعدة في حدوث حب الشباب فهي كالطعام مثل الحوادق والدهنيات، والمناخ لأن حب الشباب قد يزيد في فصل الصيف، والهرمونات.

وتابعت المركز عبر مقالته: نجد تأثيرها مثلا في البنات من حيث ظهور الحبوب قبل الدورة، وأيضا العامل النفسي له تأثير كبير في زيادة حب الشباب، وعلاجه يعتمد على نوع وشكل حب الشباب فمن الممكن أن يكون غسول ودهانات موضوعية فقط، قد يزيد العلاج ببعض أنواع المضادات الحيوية عن طريق الفم.

واستطرد: أما بالنسبة لأحدث علاج له هو كبسولات تؤخذ عن طريق الفم وتحول البشرة الدهنية لبشرة عادية مما يعني الإنتهاء تماما من كابوس حب الشباب والندبات والتصبغات الناتجه عنه.

وأكد أن حب الشباب مشكلة كانت ولازالت تؤرق الكثير من المراهقين والحمد لله وبفضله ثم بفضل العلم الحديث والتطور البحثي أصبح حله سهل ونهائي ولكن يعتمد بالأساس على التعامل معه مبكرا والذهاب الى الطبيب المختص للحصول على أحسن نتائج وبشرة صافية مشرقة.