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غزة.. إجلاء 9 أطباء وممرضين أردنيين و7 من جنسيات مختلفة

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ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت عمّان، أمس، عن إجلائها 9 أطباء وممرضين أردنيين و7 من جنسيات أخرى، علقوا في قطاع غزة منذ 7 مايو الجاري. وقالت الخارجية الأردنية: «بجهود مشتركة مع القوات المسلحة الأردنية، تم أمس، إجلاء 9 من الأطباء والممرضين الأردنيين من غزة إلى المملكة». وأوضحت أن «الأطباء كانوا يعملون في المستشفى الأوروبي في غزة، ضمن حملة طبية تم ترتيبها تحت مظلة الجمعية الطبية الفلسطينية الأميركية وجمعية الأطباء الأردنية الأميركية». كما «تمت المساعدة في إجلاء طبيبين يحملان الجنسية المصرية وطبيب عُماني وآخر سوداني، بالإضافة إلى طبيبين من حملة الجنسية الأميركية، وطبيب أسترالي».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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