غزة.. إجلاء 9 أطباء وممرضين أردنيين و7 من جنسيات مختلفة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت عمّان، أمس، عن إجلائها 9 أطباء وممرضين أردنيين و7 من جنسيات أخرى، علقوا في قطاع غزة منذ 7 مايو الجاري. وقالت الخارجية الأردنية: «بجهود مشتركة مع القوات المسلحة الأردنية، تم أمس، إجلاء 9 من الأطباء والممرضين الأردنيين من غزة إلى المملكة». وأوضحت أن «الأطباء كانوا يعملون في المستشفى الأوروبي في غزة، ضمن حملة طبية تم ترتيبها تحت مظلة الجمعية الطبية الفلسطينية الأميركية وجمعية الأطباء الأردنية الأميركية». كما «تمت المساعدة في إجلاء طبيبين يحملان الجنسية المصرية وطبيب عُماني وآخر سوداني، بالإضافة إلى طبيبين من حملة الجنسية الأميركية، وطبيب أسترالي».