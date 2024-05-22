رئيس الوزراء الإيرلندي: الدول الأخرى ستتبع خطواتنا في الاعتراف رسميا بدولة فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس، اليوم الأربعاء، عن ثقته في أن الدول الأخرى ستتبع الآن الخطوة التي اتخذتها أيرلندا وإسبانيا والنرويج في الأسابيع المقبلة بشأن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.

ونقلت صحيفة "بلفاست" تليجراف المحلية عن هاريس قوله إن بلاده انضمت اليوم إلى النرويج وإسبانيا في اتخاذ هذه الخطوة التاريخية المهمة لبلاده ولفلسطين.

وأضاف "اليوم تعلن أيرلندا والنرويج وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، سيقوم كل واحد منا الآن باتخاذ الخطوات الوطنية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، هذا يوم تاريخي ومهم لأيرلندا ولفلسطين."

وأوضح " في 21 يناير 1919، طلبت أيرلندا من العالم الاعتراف بحقوقنا في أن نكون دولة مستقلة.. وكانت رسالتنا إلى الدول الحرة في العالم بمثابة نداء للاعتراف الدولي باستقلالنا، والتأكيد على هويتنا الوطنية المتميزة، ونضالنا التاريخي، وحقوقنا في تقرير المصير والعدالة، واليوم، نستخدم نفس اللغة لدعم الاعتراف بفلسطين كدولة."

وأشارت إلى أن الطموح والتطلع للاعتراف بالدولة الفلسطينية كان حجر الزاوية في السياسة الخارجية الأيرلندية، كجزء من إيمان الحكومة بحل الدولتين.

وقبل وقت قصير من إعلان هاريس، استدعت إسرائيل سفيرها في أيرلندا، واتهمت الدولة بتقويض سيادتها وتعريض أمنها للخطر.

الرئاسة الفلسطينية ترحب بإعلان رئيس وزراء النرويج الاعتراف بدولة فلسطين

رحبت الرئاسة الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، بإعلان رئيس وزراء النرويج الاعتراف بدولة فلسطين، وأن استكمال اجراءات صدور مراسيم الاعتراف يوم 28 مايو الجاري.

وثمنت الرئاسة، في بيان، اليوم، قرار النرويج لأهميته في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين، مؤكدة أن مملكة النرويج، دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.

وذكرت أن حق الشعوب في تقرير مصيرها يعد حقا راسخا ومعترفا به بموجب القانون الدولي، وإذ تجدد دولة فلسطين دعوتها المستمرة للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الوقوف عند مسؤولياتها والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكافة شعوب الأرض.

الاعتراف بدولة فلسطين

وحثت الرئاسة الفلسطينية دول العالم وخاصة الدول الأوروبية التي مازالت لم تعترف بدولة فلسطين، أن تعترف بدولة فلسطين وفق حل الدولتين المعترف به دوليا المستند لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط العام 1967.

وتقدمت بالشكر للدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت في الوصول لهذه المرحلة .. مثمنة دور اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التي تواصل جهودها واتصالاتها وزياراتها المقدرة في هذا الشأن.

يذكر أن 9 بلدان من أعضاء الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، ومالطا، والسويد

استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، بعد قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، في العدوان المتواصل لليوم الـ229 على التوالي.

وأفاد وكالة الانباء وفا، بأن مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي أطلقت عدة قذائف على منازل المواطنين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وأصسيب عدد من المواطنين جرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.