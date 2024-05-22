"القسام" أعلنت عن قنص 3 جنود إسرائيليين بشمال بيت حانون في غزة

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، عن قنصها 3 جنود إسرائيليين في شمال بيت حانون شمال قطاع غزة.

وكانت قد أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنّ 10 ألوية تابعة للجيش تُقاتل في قطاع غزة حاليًا في ذروة غير مسبوقة منذ مطلع عام 2024.

وكانت قد أعلنت كتائب "القسام"، في وقت سابق من اليوم، إيقاع "قوة صهيونية راجلة من 10 جنود في كمين بعملية مركبة بعد استهدافها بعبوة رعدية وقنابل يدوية شمال بيت حانون"، وتدمير "دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح".

بدوره، أقرّ الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم الأربعاء، بإصابة جندي بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة.

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح وجباليا بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.