فتحت السفارة الايرانية في بيروت سجل التعازي برئيس الجمهورية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الإمام علي الخامنئي في ‏محافظة آذربيجان السيد محمد علي آل هاشم والوفد المرافق. وقد حضرت شخصيات سياسية ودينية وسفراء دول الى مقر السفارة لتقديم واجب العزاء.

كانت هذه تفاصيل خبر شخصيات سياسية ودينية زارت السفارة الايرانية في بيروت لتقديم واجب العزاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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