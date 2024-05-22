وصول وزيري خارجية الإمارات والسعودية إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع رئيسي

وصل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وتستمر الشخصيات العربية والأجنية بالتوافد إلى قاعة المؤتمرات الدولية في العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة بمراسم التأبين. ويشارك 50 وفدًا أجنبيًا رفيع المستوى في المراسم التي تقام بحضور القائم بأعمال الرئاسة محمد مخبر بالانابة ووزير الخارجيّة الإيراني بالوكالة علي باقري كني. و

من بين المشاركين الأجانب نحو 10 وفود على مستوى القادة، ونحو 20 وفدًا على مستوى الوزراء، والباقي على مستويات مختلفة مثل رؤساء البرلمانات والمبعوثين الخاصين وغيرهم.

ومن بين هذه الشخصيات رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، ورئيس مجلس الشعب للمجلس الوطني الأعلى في تركمانستان قربان قلي بردي محمدوف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، ورؤساء وزراء باكستان شهباز شريف، وأرمينيا نيكول باشينيان، وأذربيجان علي أسدوف، ورؤساء برلمانات أوزبكستان وكازاخستان.

ومن بين المشاركين العرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء السوري حسين عرنوس ورئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.