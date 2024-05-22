ميقاتي من طرابس: من واجبنا الحفاظ على التراثِ وننقُله إلى أجيالِنا لأن التاريخَ هو أساسُ المستقبل

أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال رعايته حفل اطلاق فعاليات "طرابلس: التاريخ والتجدد" في جامعة بيروت العربية- فرع طرابلس، الى أن "لقاؤنا اليوم يحمِلُ عنوانَ"التاريخُ والتجددُ" في طرابلس التي منذُ آلاف السنينِ تداولَت أرضَها دولٌ وعصورٌ وحضارات، وتراكمَ فيها تاريخ قديمٌ ووسيطٌ وحديث، وتقلَّبَت أحوالُها بين احتلالٍ وتحرير، حتى أصبحت اليوم عاصمةً للثقافةِ العربية، وهي في الأصل عاصمةُ العروبة وعاصمةِ الوسطية".

وأك ميقاتي، أن "طرابلس في كل أحوالِها كانت الفيحاءَ وما زالت مدينةَ العلمِ والسماحةِ والعيشِ الواحد، وبأنها حقَّقَت على مرِّ العصور معنى وجودِها الأصلي، كفضاءٍ للتلاقي والتفاهم والتعاضد من أجل خدمةِ الإنسانِ والوطن".

ورأى أنه "إذا كانت المدينةُ تشهدُ منذ عقود صعوباتٍ شتى، فإن موقعَها المميز والمقدِّراتِ التي تختزنُها كفيلةٌ لها بتجديد تاريخِها ودفعِها إلى استعادة دورِها الوطنيِ والاقتصاديِ والإنساني، لا على مستوى لبنان وحده، بل على مستوى العالم".

وشدد ميقاتي، على أنه "من واجبنا أن نحافِظَ على هذا التراثِ وننقُله إلى أجيالِنا المقبلة، لأن التاريخَ هو أساسُ المستقبل، ولأن الماضيَ والحاضرَ والآتيَ أزمنةٌ يملأها الإنسانُ بأعماله وحضورِه في ملءِ الزمان والمكان".