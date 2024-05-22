الأمن العام يواصل حملة قمع المخالفات للعمالة السورية في صور

نظمت دوريات من شعبة معلومات الجنوب في الامن العام - الامن القومي وشعب الاستقصاء والتحقيق في مراكز أمن عام صور وقانا، وبناء على توجيهات وتعليمات المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، حملة في مختلف بلدات وقرى منطقة صور لقمع المخالفات ومراقبة العمالة السورية، أسفرت عن اقفال محل خردة وميني ماركت في بلدة صديقين، يديرهما عمال سوريون بالشمع الأحمر، بعد أخذ اشارة القضاء المختص.

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