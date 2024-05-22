انقلاب جبالة باطون بالقرب من نفق حامات تسببب بزحمة سير

انقلبت جبالة باطون تابعة لإحدى الشركات في البترون، بعد ان فقد سائقها ع.ع من بلدة عدوة العكارية، السيطرة عليها ، ما أدى الى انقلابها الى جانب الطريق بالقرب من نفق حامات باتجاه طرابلس. وحضر عناصر الصليب الأحمر اللبناني وعملوا على إسعاف السائق ميدانياً.

وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة، حيث عملت الأجهزة الأمنية وعناصر البلدية على تسهيل حركة المرور في المحلة.