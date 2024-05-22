الجميل عرض مع رئيس بلدية رميش اوضاع اهالي المنطقة الحدودية

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مكتبه في بكفيا رئيس بلدية رميش ميلاد العلم لعرض "للأوضاع القاسية التي يعيشها اهالي المنطقة الحدودية في ظل الحرب الدائرة والمشاكل اليومية التي يواجهونها".

وشكر العلم، بعد اللقاء، الجميل على دعمه الدائم لأهالي الجنوب، لافتاً الى أنه "منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة والجميل ورؤساء الأقسام الكتائبية في قضاء بنت جبيل لم يتوانوا يوما عن الوقوف الى جانب أهلهم".

وأمل أن "يحذو بقية السياسيين حذوهم"، معتبراً أن "النائب لا يحتاج ليكون منتخبا من اهالي المنطقة ليقف الى جانبهم وهذا ما برهن عنه رئيس الكتائب"، متمنيا ان "تنتهي المحنة وان يزور الجميل الجنوب قريبا".