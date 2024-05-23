وداع إيراني حزين لرئيسي ومرافقيه

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- بواسطة أيمن الوشواش - وسط أجواء من الحزن أقام مرشد إيران علي خامنئي صلاة الجنازة على جثامين ضحايا حادث المروحية، وعلى رأسهم الرئيس إبراهيم رئيسي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط أجواء من الحزن أقام مرشد إيران علي خامنئي صلاة الجنازة على جثامين ضحايا حادث المروحية، وعلى رأسهم الرئيس إبراهيم رئيسي. وأقيمت الصلاة في جامعة العاصمة طهران، بحضور لمختلف قيادات الدولة والمسؤولين، مثل محمد مخبر القائم بأعمال الرئيس، وآلاف من المواطنين. ولقي الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وعدد آخر من المسؤولين مصرعهم، إثر تحطم مروحية كانت تقلهم فوق محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد.

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