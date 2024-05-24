رفع «كسوة الكعبة» استعداداً لموسم الحج

ابوظبي - سيف اليزيد - مكة المكرمة (واس)

بدأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في رفع كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج الحالي لعام 1445 هجري جرياً على العادة السنوية.

وأوضحت الهيئة، أن الجزء المرفوع يغطى بقماش قطني أبيض بعرض 2.5 متر وطول 54 متراً من الجهات الأربع للكعبة.

وذكرت، أن الأعمال بدأت بفك أسفل الكسوة من جميع الجوانب وفصل أركان الكسوة وفك الحبل السفلي وإخراجه من حلقات تثبيت الكسوة ولف الكسوة بارتفاع 3 أمتار وموازاتها على ارتفاع واحد وتثبيتها.

وأضافت، أن «الأعمال شملت فك 3 من القناديل ثم تثبيت القماش الأبيض على جميع الجهات، كل على حدة، وتركيب القناديل على القماش الأبيض وصولاً إلى المرحلة الأخيرة، وهي لف الجزء السفلي من ستارة باب الكعبة المشرفة».