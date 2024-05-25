شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الشروط.. بوتين يبدي استعداده للتفاوض مع أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده مجددًا للتفاوض مع أوكرانيا.

لكنه أشار إلى أن روسيا لن تعيد الأراضي المحتلة التي ضمتها، بحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء. مفاوضات روسيا وأوكرانيا وقال بوتين: هناك حديث مجددًا عن ضرورة العودة إلى المفاوضات".

وتابع "دعونا نعود إليها، ولكن ليس على أساس ما يريده أحد الطرفين، ولكن على أساس حقائق اليوم التي تطورت على الأرض". حرب روسيا وأوكرانيا ومنذ فبراير 2022 تشن روسيا حربا مفتوحة ضد أوكرانيا، وتحتل حاليًا نحو خمس مساحة جارتها.

وتؤكد أوكرانيا من جانبها، أن انسحاب القوات الروسية من أراضيها هو شرط التوصل إلى سلام دائم.

وذكر بوتين خلال زيارته إلى بيلاروس، إن فلوديمير زيلينسكي لم يعد الرئيس الشرعي لأوكرانيا، معلقًا: "بالطبع، ندرك أن شرعية رئيس الدولة الحالي انتهت".