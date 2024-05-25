فرق الدفاع المدني تبحث عن مواطنين فقدا عند شاطئ كفرعبيدا

يعمل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن المراكز البرية في الدفاع المدني، منذ الساعة الثانية فجراً، على البحث عن مواطنين أبلغ عن فقدانهما بالقرب من شاطىء كفرعبيدا.
ويواصل العناصر تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثا عن المفقودين وسط ظروف مناخية بالغة الصعوبة نظرا لارتفاع الأمواج وكثافة حركة التيارات المائية. وقد تم العثور على أغراضهما الشخصية واوراقهما الثبوتية داخل حقيبة وجدت على الشاطئ.
هذا وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أصدرت بيانا أمس حذرت فيه المواطنين والمقيمين والسائحين من الاقتراب من الشاطئ بسبب تأثيرات المنخفض الجوي ما قد يعرضهم لخطر الغـ.ـرق.
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