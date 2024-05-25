العثور على جثتي المواطنين المفقودين عند شاطىء كفرعبيدا

افادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن عناصر الدفاع المدني عثرت على جثتي المواطنين "ي ع" و "و س"، بعدما أبلغ عن فقدانهما بالقرب من شاطىء كفرعبيدا.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أصدرت بيانًا أمس حذرت فيه المواطنين والمقيمين والسائحين من الاقتراب من الشاطىء بسبب تأثيرات المنخفض الجوي ما قد يعرضهم لخطر الغرق.
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