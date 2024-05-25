العثور على جثتي المواطنين المفقودين عند شاطىء كفرعبيدا

افادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن عناصر ⁧‫الدفاع المدني عثرت‬⁩ على جثتي المواطنين "ي ع" و "و س"، بعدما أبلغ عن فقدانهما بالقرب من شاطىء ⁧‫كفرعبيدا.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أصدرت بيانًا أمس حذرت فيه المواطنين والمقيمين والسائحين من الاقتراب من الشاطىء بسبب تأثيرات المنخفض الجوي ما قد يعرضهم لخطر الغرق.