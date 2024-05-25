شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 أشخاص جراء انهيار منجم ذهب في كينيا والان نبدء بالتفاصيل

حريق الهند

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الدمام - شريف احمد - لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وفقد آخرون جراء انهيار منجم للذهب شمال كينيا.وأعلنت السلطات الكينية اليوم، أنه وفقاً لتقارير صادرة عن فرق الإنقاذ والسلطات جرى انتشال جثث خمسة من عاملي المنجم كانوا داخل منطقة التعدين عندما تسببت الأمطار بانهيار الجدران، فيما لا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين.من ناحية أخرى، لقي حوالي 20 شخصا، بينهم أطفال، حتفهم في حريق نشب بمجمع ملاهى وألعاب ترفيهية في الهند، حسبما قال مسؤول في الشرطة لوكالة أنباء آسيا الدولية (إيه إن آي) الهندية مساء اليوم السبت.وذكر المسؤول أن جثثهم نقلت إلى المستشفى لفحصها، واندلع الحريق في مجمع الملاهى الواقع بمدينة راجكوت بولاية جوجارات بعد الظهر وأصبح الآن تحت السيطرة.