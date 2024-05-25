باكستان تدعو لتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - دعت الرئاسة الباكستانية، إلى تنفيذ أوامر محكمة العدل، وحثت مجلس الأمن على اتخاذ تدابير لإنهاء حملة "إسرائيل" الوحشية، وحماية المدنيين.

وقال مسؤول السياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف ويجب تنفيذها بشكل كامل وفعال.

كما أصدرت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، أمرًا لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح وما حولها.

وطلبت المحكمة على لسان رئيسها القاضي نواف سلام، الذي تلا أمر المحكمة، أن على إسرائيل أن تفعل كل ما بوسعها لمنع تدمير البنى التحتية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد سلام أن أمر المحكمة ملزم قانونيًا.

وطلبت جنوب أفريقيا هذا الشهر، أن تصدر المحكمة هذا الأمر لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، ورفح، والانسحاب من معبر رفح، كذلك الانسحاب على الفور وبشكل كامل وغير مشروط من قطاع غزة.

وطلبت جنوب أفريقيا أيضًا أن تأمر المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان وتسهيل ذلك، والوصول دون عوائق إلى غزة لمسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم من المسؤولين المشاركين بتقديم العون والمساعدة الإنسانية لسكان غزة، وكذلك بعثات تقصي الحقائق، والهيئات المكلفة دوليًا أو المسؤولين، والمحققين، والصحفيين، من أجل تقييم وتسجيل الظروف على أرض الواقع في غزة وتمكين الحفاظ على الأدلة والاحتفاظ بها بشكل فعال، وضمان أن جيشها لا يعمل على منع هذا، أو التوفير، أو الحفظ، أو الاحتفاظ".

كما طالبت، أن تأمر المحكمة إسرائيل بـ"تقديم تقرير مفتوح إلى المحكمة (أ) عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة خلال أسبوع واحد من تاريخ هذا الأمر؛ و(ب) على الجميع التدابير المتخذة لتنفيذ جميع التدابير التحفظية السابقة التي أشارت إليها المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ هذا الأمر"