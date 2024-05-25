4 سفن بحرية أمريكية في مهمة الدعم الإنساني بغزة تضررت بأحوال الطقس

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن 4 سفن بحرية أمريكية في مهمة الدعم الإنساني بقطاع غزة تضررت بأحوال الطقس

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت بتضرر 4 سفن تابعة للبحرية للأمريكية قد تضررت وهي في مهمة لتقديم الدعم الإنساني للأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة بسبب الطقس السئ.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن السفن البحرية الأمريكية قد ابتعدت عن مراسيها على شواطئ قطاع غزة، وأن الجهود الأمريكية تتواصل لإصلاح وإعادة السفن تجري بمساعدة البحرية الإسرائيلية.

وأشارت في وقت سابق إلى أن طوف أمريكي كان يستخدم لنقل المعدات الإنسانية إلى الرصيف البحري الأمريكي شمال غزة، قد انفصل عن السفن الأمريكية بسبب الرياح والأمواج الشديدة، حتى توقف عند الشاطئ مدينة أشدود مبتعدا عن شواطئ القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "الرصيف انفصل جزء منه على ما يبدو بسبب الأمواج القوية، ووصلت البحرية الإسرائيلية إلى مكان الحادث للمساعدة في ربط الجزء المنجرف وإعادته"، منوهة إلى أن "الحادثة لم تسفر عن وقوع ضحايا".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت الجمعة الماضية، بدء تسليم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، انطلاقاً من الرصيف البحري المؤقت الذي أقيم قبالة ساحل القطاع.

كما أكدت عدم وصول أي قوات أمريكية إلى الشاطئ في غزة، وأن ما يجري هو عمل متعدد الجنسيات لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين في القطاع عبر "ممر بحري ذي طبيعة إنسانية خالصة".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن في مارس الماضي، إنشاء هذا الميناء، في إطار الجهود الدولية للتغلب على القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات برا إلى القطاع.