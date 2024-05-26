رئيسا وزراء الصين واليابان يصلان إلى سيول لعقد أول قمة ثلاثية مع رئيس كوريا الجنوبية

يصل رئيسا وزراء الصّيني لي تشيانغ والياباني فوميو كيشيدا، إلى العاصمة الكوريّة الجنوبيّة سيول اليوم الأحد، لعقد قمة ثلاثيّة مع الرّئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول غدًا الإثنين، هي الأولى منذ خمس سنوات، ويُتوقّع أن تركّز على القضايا الاقتصاديّة بدلًا من المسائل الجيوسياسيّة.

وأوضح مسؤول في المكتب الرّئاسي في سيول، أنّ القضايا المتعلّقة بكوريا الشمالية "يصعب حلّها بشكل واضح وسريع في وقت قصير"، لذا ستركّز القمّة بشكل أكبر على التّعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أنّه "تجري حاليًّا مناقشة إعلان مشترك"، لافتًا إلى أنّ سيول ستحاول أن تُدرج فيه القضايا الأمنيّة "إلى حدّ ما".

وتُعدّ الصّين أكبر شريك تجاري لكوريا الشّماليّة وحليفًا دبلوماسيًّا رئيسيًّا لها، وقد قاومت في السّابق إدانة بيونغ يانغ بسبب اختباراتها العسكريّة، وانتقدت التّدريبات المشتركة بين الولايات المتّحدة وكوريا الجنوبيّة.