القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها وسط مواجهات وتدمير للبنية التحتية

ذكرت مصادر "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "عددًا من المركبات الإسرائيليّة برفقة جرّافة عسكريّة، اقتحمت فجرًا مدينة ​جنين​ من شارع الناصرة ومن شارع جنين نابلس، واعتلى القنّاصة أسطح عدد من المباني السكنيّة".

وأشارت إلى أنّ "مواجهات اندلعت بين الشبّان والقوّات الإسرائيليّة، الّتي أطلقت الأعيرة النّاريّة وقنابل الغاز باتجاههم"، لافتةً إلى أنّ "جرّافةً عسكريّةً قامت بأعمال تدمير وتخريب في البنية التحتيّة في شارع السكة بالمدينة، وفي عدد من الشّوارع في مخيم جنين، كما قامت جرّافة عسكريّة بهدم مخبز في المخيّم".