القوات الروسية تدمر مطارا أوكرانيا أعد لاستقبال طائرات إف 16

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

و قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن القوات الجوية نفذت ضربات في الليل استهدفت منشآت الجيش والطاقة في منطقة خميلنيتسكي في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن الضربات أدت إلى وقوع انفجار قوي وانقطعت الكهرباء عن المدينة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الهجوم استهدف أساسا مطار “ستاروكونسستانتينوف”، الذي جهزته أوكرانيا و”الناتو” من أجل استقبال مقاتلات إف-16.

ونقلت وسائل إعلام روسية عمن وصفته بـ”منشق العمل السري في جنوب أوكرانيا”، سيرغي ليبيديف، أن القوات الجوية الروسية دمرت خلال ليلة 26 مايو مطار ستاروكونسستانتينوف بمقاطعة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا، الذي جهزته كييف و”الناتو” لاستقبال مقاتلات “إف-16″، والذي يتم فيه تدريب المجندين الأوكرانيين على أيدي خبراء من “الناتو” قبل إرسالهم إلى الجبهة”.

وأشار كذلك إلى تدمير محطة للكهرباء في مدينة كوستنتينوف، وأن انفجارا عنيفا أعقب الضربة قبل انقطاع الكهرباء بالكامل عن المدينة، التي كانت تعاني أصلا من تقنين التيار.

في كييف، قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية دمرت 12 صاروخا وجميع الطائرات المسيرة البالغ عددها 31 التي أطلقتها روسيا خلال أحدث هجوم جوي لها خلال الليل.

ولا يزال مصير صاروخين من طراز كينجال الأسرع من الصوت غير معروف، لكن السلطات لم تقدم بعد تفاصيل عن مكان سقوطهما.

وقالت القوات الجوية إن الصواريخ والطائرات المسيرة أُسقطت فوق أجزاء من جنوب ووسط وغرب وشمال أوكرانيا.