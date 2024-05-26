أعلن المكتب الإعلامي لوزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​، أنّ الأخير "اتصل بمديرة مدرسة شوكين الرّسميّة نسرين شعيب، واطمأنّ منها على سلامة التّلامذة الّذين تعرّضوا للإصابة، أثناء الاعتداء الإسرائيلي السّافر بالغارة الّتي استهدفت منطقة كفردجال منذ أيّام، وارتقى خلالها الأستاذ الثّانوي محمد ناصر فران شهيدًا"، مشيرًا إلى أنّ "الحلبي استنكر هذه الجريمة الّتي تدلّ على همجيّة هذا العدوّ المجرم"، متمنّيًا الشّفاء العاجل للجرحى.

كانت هذه تفاصيل خبر الحلبي اتصل بمديرة مدرسة شوكين للاطمئنان على التلامذة الجرحى بالغارة على كفردجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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