وهاب: عودة السفير السعودي الى سوريا تطور مهم وتطوير هذا التفاهم ينقل المنطقة الى مكان آخر

اعتبر الوزير السابق وئام وهاب في تصريح له، بان عودة السفير السعودي الى سوريا تطور مهم، نحن في لبنان لم نشهد إستقراراً منذ عشرين عاماً إلا في فترة تفاهم السين سين من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١١، وتطوير هذا التفاهم ينقل المنطقة الى مكان آخر.

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