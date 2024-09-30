أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ سلسلة غارات إسرائيليّة استهدفت تمنين، قصرنبا، شعت، أبلح، سهل نيحا، يونين، مقنة، والسعيدة، كما استهدفت إحدى الغارات للمرّة الأولى تلة على جانب طريق عيناتا- الأرز، الّتي تصل ما بين البقاع ومحافظة الشمال".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية على تمنين وشعت وأبلح ويونين ومقنة وجانب طريق عيناتا- الأرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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