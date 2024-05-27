مسؤول الجيش الإسرائيليّ بملف الأسرى: لن يتمّ التوصّل لاتفاق بشأن الاسرى في ظلّ حكومة نتانياهو

أبدى المسؤول عن ملفّ الأسرى الإسرائيليين من قبل الجيش الجنرال في الاحتياط نيتسان ألون استياءه من حكومة بنيامين نتانياهو التي شدّد على أنه لن يتمّ الوصّل لاتفاق لتبادُل أسرى في ظلّ وجودها.

وبحسب ما ذكرت القناة الإسرائيلية 12، فإن، ألون، قال في محادثة مغلقة أجراها الأسبوع الماضي، مع الضباط المسؤولين بمتابعة أوضاع الاسرى مع أهاليهم: "نحن يائسون، لن يكون هناك أية صفقة مع هذه الحكومة". وأضاف ألون أن "الصفقة التي أدفع باتجاهها، ستتضمن العودة التدريجية لجميع الاسرى".

وذكر أن "حماس أصرّت على أن يتضمن ذلك وقف القتال، وقد أبلغت رئيس الحكومة أنه من الممكن العودة إلى القتال في أي لحظة".

بدوره، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن ألون "يعمل بتوجيه من المستوى السياسيّ على إعادة الاسرى"، مضيفا أن "الأمور التي قيلت تم إخراجها من سياقها".

وذكر نتانياهو في بيان صدر عن مكتبه: "بينما أعطى رئيس الحكومة مرارا وتكرارا فريق التفاوض تفويضا واسع النطاق لإطلاق سراح الاسرى، يواصل رئيس حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار المطالبة بإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وخروج حماس سليمة، حتى يتمكن من تنفيذ فظائع 7 تشرين الاول مرارا وتكرارا".

وأضاف نتانياهو أنه "يعارض ذلك بشدة"، عادّا أن "الإيجازات التي يقدمها فريق التفاوض، لن تؤدي إلا إلى تصلّب موقف حماس، والإضرار بالعائلات، وجعل إطلاق سراح الاسرى لدينا أكثر بعدا".