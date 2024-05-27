لابيد: لن ننتصر بحكومة نتنياهو ونحتاج لانتخابات في أقرب وقت ممكن وتشكيل حكومة جديدة تتعامل مع الأزمة

رأى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن "الفجوة بين الواقع وتصريحات نتانياهو المتغطرسة أكبر من أي وقت مضى"، مشدداً على أننا "لن ننتصر بحكومة نتنياهو ونحتاج لانتخابات في أقرب وقت ممكن وتشكيل حكومة جديدة تتعامل مع الأزمة".

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