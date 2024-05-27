شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن كانوا على متن طائرة “بوينغ”.. إصابة 12 مسافراً برحلة للخطوط القطرية إلى دبلن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال مطار دبلن، اليوم الأحد، إن 12 شخصا كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية متجهة من الدوحة إلى أيرلندا أصيبوا خلال موجة من المطبات الجوية، مضيفا أن الطائرة هبطت بسلام كما كان مقررا، وفق وكالة رويترز.

وأضاف المطار أن الرحلة كيو.آر017، وهي بطائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر، هبطت قبل الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت دبلن (12:00 بتوقيت غرينتش).

وذكر بيان “عند الهبوط، استقبلت خدمات الطوارئ، ومنها شرطة المطار وإدارة الإطفاء والإنقاذ التابعة لنا، الطائرة بعد الإبلاغ عن إصابة ستة ركاب وستة من أفراد الطاقم إثر تعرض الطائرة لاضطرابات جوية في أثناء تحليقها فوق تركيا”.

وقالت هيئة راديو وتلفزيون أيرلندا، نقلا عن الركاب الذين وصلوا إلى مطار دبلن، إن الواقعة استمرت أقل من 20 ثانية وجاءت في أثناء تقديم الطعام والمشروبات.

ولم ترد الخطوط الجوية القطرية بعد على طلب للتعليق أُرسل عبر البريد الإلكتروني.

وقع الحادث بعد خمسة أيام من اضطرار طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية، كانت متجهة من لندن إلى سنغافورة، للهبوط في بانكوك بسبب اضطرابات جوية شديدة مما أدى إلى وفاة بريطاني يبلغ من العمر 73 عاما ونقل 20 آخرين إلى العناية المركزة.

وتعد حوادث الطيران المرتبطة بالاضطرابات الجوية النوع الأكثر شيوعا، وذلك وفقا لدراسة للمجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل تعود للعام 2021.

وفي الفترة من عام 2009 حتى عام 2018، وجد المجلس الأمريكي أن الاضطرابات الجوية سببت أكثر من ثلث حوادث الطيران التي تم الإبلاغ عنها وأدى معظمها إلى وقوع إصابة خطيرة واحدة أو أكثر، ولكن دون إلحاق أضرار بالطائرات.

وتشهد مناطق في أوروبا طقسا غير مستقرا. وقبل نحو شهر تسببت عاصفة اجتاحت بريطانيا وإيرلندا، في إلغاء رحلات جوية بمطارات في أنحاء من البلدين، وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.

وأثر الاضطراب في حينه، الذي سببته العاصفة كاثلين، بحسب تسمية هيئة الأرصاد الجوية الإيرلندية، وهي العاصفة الحادية عشرة لموسم 2023-2024، على رحلات بمطارات في البلدين، منها مانشستر، وبلفاست سيتي.