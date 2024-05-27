الدفاع المدني بغزة: الكثير من ضحايا مجزرة رفح من النساء والأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الدفاع المدني بغزة، إن الكثير من حالات البتر والحروق الشديدة والضحايا من النساء والأطفال إثر مجزرة المخيم.

وأضاف الدفاع المدني، أن ما حدث في شمال غربي رفح هو مجزرة مكتملة الأركان، موضحا أن الاحتلال استهدف مناطق في رفح صنفها واعتبرها في السابق مناطق آمنة للنازحين.

وتابع، أن الاحتلال يستهدف الجميع ولا يفرق بين مناطق عسكرية أو مناطق يقول إنها آمنة، مشيرا إلى أنه لا قدرة على علاج المصابين بحروق وحالات بتر شديدة.

كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قالت إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة بشعة بحق النازحين غرب مدينة رفح في تحد وتجاهل لقرار محكمة العدل الدولية.

وحمّلت الحركة الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن بشكل خاص المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة، وطالبت بالتطبيق الفوري والعاجل لقرارات محكمة العدل الدولية والضغط من أجل وقف المجزرة الإسرائيلية المستمرة برفح.