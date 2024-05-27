إندونيسيا تعلن عن تصميم نظام إنذار مبكر ضد الفيضانات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث في إندونيسيا عن تصميم نظام إنذار مبكر مجتمعي للتدفقات المفاجئة للحمم البركانية الباردة والفيضانات في غرب سومطرة، وذلك بالتعاون مع وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء، وهيئة المسح البركاني.

وذكرت وكالة «أنتارا» الإندونيسية للأنباء أن نظام الإنذار المبكر هو متابعة لتوجيهات الرئيس جوكو ويدودو لتسريع التعامل الطارئ مع تدفق الحمم الباردة التي ضربت إقليم سومطرة الغربية مؤخرا.

وتم إجراء تقييمات مختلفة لتطوير تصميم نظام إنذار مبكر فعال لتدفق الحمم الباردة المحتملة بناء على تجربة الكارثة التي وقعت في الحادي عشر من مايو الجاري.

وحرصا على منع تكرار التدفقات البركانية الباردة التي قد تتسبب في وقوع ضحايا، لاحظت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء أنه من الضروري تثبيت على الأقل نظام الإنذار المبكر في 23 نقطة موزعة عبر منطقتي أجام، وتاناه داتار، ومدينة بادانج بانجانج.