مقتل وإصابة العشرات جراء حادث سير في بيرو

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب 36 آخرون في أعقاب اصطدام قطار شحن بحافلة في بيرو، وفقا لما أفادت به وزارة النقل في البلاد يوم الأحد. وكانت الحافلة تسافر من العاصمة ليما إلى هوانكايو، التي تبعد حوالي 300 كيلومتر باتجاه الشرق، عندما وقع الحادث في وقت مبكر من الصباح في بلدة «لا أورويا» في منطقة جونين الإدارية بمرتفعات وسط بيرو.

ويجري التحقيق في سبب وقوع الحادث. ونقلت وسائل إعلام بيروفيه عن الشرطة قولها إنه يمكن أن يلقى اللوم في الحادث على سائق الحافلة، حيث يبدو أنه حاول عبور خط السكك الحديدية قبيل مرور القطار مباشرة.