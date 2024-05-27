أفاد رئيس الحكومة المحلية في نيجيريا أمينو نجوم، في حديث لوكالة "فرانس برس"، بأن "مسلحين قتلوا ثمانية أشخاص على الأقل وخطفوا نحو 150 قرويا في ولاية النيجر بوسط نيجيريا".
وأوضح نجوم، أن "كل دراجة نارية كانت تقل ثلاثة رجال"، مشيراً إلى أنه "لم تصل أي مساعدة خلال الساعات الثلاث التي استغرقتها عمليتهم في قرية كوتشي"، لافتاً الى أنه "عادة ما يأتي هؤلاء القتلة من ولاية كادونا المجاورة لممارسة أنشطة في النيجر والعودة. يأتون بالمئات والمثير للدهشة أن أفراد الأمن لا يرونهم وهم في طريقهم. وعندما ينبّههم القرويون لا يتخذون أي إجراء".
وأكد مصدر في الأمم المتحدة هذه الحصيلة، فيما تحدثت وكالة الإغاثة النيجيرية عن "خطف أكثر من 100 شخص".
وتتكرر عمليات الخطف الجماعية للحصول على فدية في شمال غرب وشمال شرق ووسط نيجيريا حيث تستهدف عصابات إجرامية مدججة بالسلاح تطلق عليها تسمية قطّاع الطرق، قرى نائية لنهبها وخطف سكانها.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 8 أشخاص وخطف 150 آخرين في هجوم نفذه مسلحون في وسط نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.