مقتل 8 أشخاص وخطف 150 آخرين في هجوم نفذه مسلحون في وسط نيجيريا

أفاد رئيس الحكومة المحلية في نيجيريا أمينو نجوم، في حديث لوكالة "فرانس برس"، بأن "مسلحين قتلوا ثمانية أشخاص على الأقل وخطفوا نحو 150 قرويا في ولاية النيجر بوسط نيجيريا".

وأوضح نجوم، أن "كل دراجة نارية كانت تقل ثلاثة رجال"، مشيراً إلى أنه "لم تصل أي مساعدة خلال الساعات الثلاث التي استغرقتها عمليتهم في قرية كوتشي"، لافتاً الى أنه "عادة ما يأتي هؤلاء القتلة من ولاية كادونا المجاورة لممارسة أنشطة في النيجر والعودة. يأتون بالمئات والمثير للدهشة أن أفراد الأمن لا يرونهم وهم في طريقهم. وعندما ينبّههم القرويون لا يتخذون أي إجراء".

وأكد مصدر في الأمم المتحدة هذه الحصيلة، فيما تحدثت وكالة الإغاثة النيجيرية عن "خطف أكثر من 100 شخص".

وتتكرر عمليات الخطف الجماعية للحصول على فدية في شمال غرب وشمال شرق ووسط نيجيريا حيث تستهدف عصابات إجرامية مدججة بالسلاح تطلق عليها تسمية قطّاع الطرق، قرى نائية لنهبها وخطف سكانها.