"فايننشال تايمز" عن مسؤول مصري: حادث تبادل إطلاق النار في رفح كان بسيطا وليس له أي أهمية سياسية

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤول مصري، أن "حادث تبادل إطلاق النار في رفح كان بسيطا وليس له أي أهمية سياسية".

وكان قد أعلن الجيش المصري، في وقت سابق من اليوم، عن "مقتل أحد أفراد حرس الحدود المصريين في إطلاق نار وقع على الشرط الحدودي بين مصر وقطاع غزة".

واوضح المتحدث الرسمي باسم الجيش في بيان، أن "القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح، ما أدى الى مقتل أحد العناصر المكلفة بالتأمين".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "يحقّق في إطلاق نار على الحدود المصرية مع قطاع غزة وأنه على اتصال مع الجانب المصري بهذا الصدد".

واوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي بانه "قبل بضع ساعات وقع حادث إطلاق نار على الحدود المصرية، ويجري التحقيق في هذا الموضوع. كما يجرى التواصل مع الجانب المصري بهذا الشأن".