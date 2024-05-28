شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى: حرق مخيم النازحين يعكس إصرار إسرائيل على استفزاز المجتمع الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مخاليف المحلل السياسي، إن ارتكاب إسرائيل جريمة حرب جديدة بحرق مخيم مليئ بالنازحين الفلسطينيين بمدينة رفح الفلسطينية بعد يومين من إصدار محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر أرقي هيئة قضائية دولية تابعة للأمم المتحدة تعد جريمة تنضم لسلسلة جرائمها التاريخية في حق الإنسانية والمجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإذا لم تحرك محكمة العدل الدولية ساكناً ضد قصف القوات الإسرائيلية لخيام النازحين في مخيم رفح الفلسطينية ستكون المحكمة والأمم المتحدة في موقف محرج وسيعطى الفرصة لكل القوى الاستعمارية حول العالم لارتكاب المزيد من الجرائم بما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف "مخاليف" أن هذا الهجوم الآثم على المخيم يعكس إصرار الكيان المحتل على استفزاز المجتمع الدولي متبعين سياسة حافة الهاوية والأمر الواقع، وتبرير جيش الاحتلال قصف المخيم في رفح الفلسطينية بأنه عملية دقيقة لاستهداف مجمع عسكري تابع لحركة حماس ماهو إلا حجة واهية لإنفاذ مخططهم بإكمال خطة الإبادة الجماعية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني بغزة ويؤكد مبادئهم الاستيطانية التوسعية علي حسب المدنين العزل.