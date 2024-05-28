زيلينسكي يعتزم زيارة بلجيكا اليوم للتوقيع على اتفاقية أمنية ثنائية

يعتزم الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة بلجيكا اليوم الثّلثاء، آتيًا من إسبانيا، للتّوقيع على أحدث اتفاقيّة أمنيّة تعقدها كييف مع الحلفاء الغربيّين، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو.
وسيعقد زيلينسكي مؤتمرًا صحافيًّا مع دي كرو، بعد توقيع الاتفاقيّة الأمنيّة الثنائيّة. كما سيزور قاعدةً جوّيّةً عسكريّةً في العاصمة البلجيكيّة، ويلتقي بمدرّبين يساعدون في تدريب الطيّارين الأوكرانيّين على قيادة طائرات "أف-16".
وكانت قد تعهّدت إسبانيا أمس الإثنين، بتقديم مساعدات عسكريّة بقيمة مليار يورو لأوكرانيا، وقد وقّع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وزيلينسكي اتفاقهما الأمني في مدريد.
وبعد بلجيكا، من المتوقّع أن يتوجّه زيلينسكي إلى البرتغال.
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