قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 14 فلسطينياً في الضفة الغربية خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مخيمات ومدن في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل تسعة فلسطينيين بينهم فتاة خلال عملية اقتحام واسعة لمخيم بلاطة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وقد تخلل عملية الاقتحام إطلاق نار كثيف صوب منازل الفلسطينيين، كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين في قلقيلية ورام الله بالضفة الغربية.

وتشير إحصائيات لهيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال الأشهر الثمانية الماضية بالضفة الغربية ارتفع إلى نحو تسعة آلاف فلسطيني، يضاف إليهم أكثر من خمسة آلاف اعتقلهم الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة.