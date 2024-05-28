"النشرة": جريح في تصادم دراجتين ناريتين عند الكورنيش البحري لمدينة صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن "وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين عند الكورنيش البحري لمدينة صيدا، بالقرب من الملعب البلدي".
واشار الى ان "الحادث أدى إلى وقوع جريح يدعى ف.ع. من مواليد 2005، وقد أسعف المصاب من قبل فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد، ونقل إلى مستشفى في صيدا لتلقي العلاج".
ولفت الى ان "سائق الدراجة النارية الثانية فر إلى جهة مجهولة".
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