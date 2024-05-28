صاعقة البرق تضرب 3 أطفال في شاطئ بورتوريكو

تعرض 3 أطفال في جزيرة بورتوريكو إلى حادث مأساوي بعد أن ضربتهم صاعقة البرق على شاطئ مدينة إيزابيلا وتم نقلهم إلى أحد المشافي لتلقي العلاج.

واشارت شرطة المدينة الى أن "أعمار الأطفال الثلاثة تتراوح ما بين الـ7 سنوات والـ12 عاما"، موضحة "إن البرق ضرب شاطئا في بلدة إيزابيلا الساحلية الشمالية نتيجة الطقس العاصف، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال، أحدهم إصابته خطيرة".

ولفتت في بيان إلى أنه "تم نقل الأطفال إلى مشفى في بلدة أجواديلا القريبة، مبيا أن الإصابة الأخطر كانت من نصيب الفتى الأكبر".

هذا وتشير التقارير إلى أن عدد الوفيات سنويا نتيجة ضربات صواعق البرق تقدر بنحو 250 ألف شخص، وغالبية هذه الوفيات تكون نتيجة الحوادث التي تقع في أماكن العمل المكشوفة.