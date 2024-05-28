البنتاغون: الرصيف البحري العسكري قبالة ساحل قطاع غزة سيُزال لإجراء إصلاحات به

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أن "الرصيف البحري العسكري قبالة ساحل قطاع غزة سيُزال لإجراء إصلاحات به وسيُعاد فور الانتهاء منها". وذكرت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ أن "إصلاح الرصيف البحري سيستغرق أسبوعا وسيجري في ميناء أسدود". وذكر مسؤولان أميركيان إن "جزءا من الرصيف البحري الذي أقامه الجيش الأميركي قبالة قطاع غزة انفصل وأخرج الرصيف موقتا من الخدمة". وأوضح المسؤولان، أن "من المعتقد أن الطقس السيئ هو سبب انفصال هذا الجزء. ولم يفصح المسؤولان عن حجم الجزء المنفصل".

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