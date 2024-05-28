اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث استهدف سفينة على بعد 33 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من مدينة المخا اليمنية، مشيرة إلى أنه ألحق أضرارا بها لكن طاقمها بخير.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة بريطانية: بلاغ عن حادث ألحق أضرارا بسفينة قبالة المخا باليمن والطاقم بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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