أشار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، في تصريح لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "الحكومة قررت تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي للتواصل مع الحكومة السورية وعضوية بعض الوزراء سيقرر اعضاءها مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، للتنسيق مع سوريا من اجل إعادة النازحين، وباتت لدينا معايير موحدة لترحيل النازحين غير المسجلين رسمياً وغير الحاصلين على إقامات شرعية والموجودين لأسباب اقتصادية والمحكومين بجرائم مختلفة. لكن بالطبع الدولة عاجزة عن ترحيل مليوني نازح دفعة واحدة ولن يصدّق احد انه يمكننا ذلك، لكننا نعمل على تخفيف وجود غير الشرعيين منهم قدر المستطاع".
ولفت إلى أنّ "لدى لبنان قرار سياسي سيادي وسننفّذه، ولا نريد إذن الاوروبي وغير الاوروبي لتنفيذه، والاجراءات التي قررتها الحكومة والجهات المعنية ستستمر".
كانت هذه تفاصيل خبر الحلبي: لدى لبنان قرار سيادي في ملف النازحين السوريين ولا نريد إذن الأوروبي وغير الأوروبي لتنفيذه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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