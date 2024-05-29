أعلن التيار الوطني الحر أنه ينفي نفياً قاطعاً الأكاذيب التي أوردها أحد المواقع عما وصفه ب"علاقة وطيدة" تربط رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بأعمال أحد الأفران التي ضُبط لديها طحين فاسد قبل أيام".
ووضع ذلك في إطار الدس والتشويه الإعلامي المستمرَين بحق "التيار" ورئيسه إذ لا علاقة له إطلاقاً بهذه الاعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر "الوطني الحر" نفى ما أورده أحد المواقع عن علاقة تربط باسيل بأعمال أحد الأفران التي ضُبط لديها طحين فاسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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