"الوطني الحر" نفى ما أورده أحد المواقع عن علاقة تربط باسيل بأعمال أحد الأفران التي ضُبط لديها طحين فاسد

أعلن التيار الوطني الحر أنه ينفي نفياً قاطعاً الأكاذيب التي أوردها أحد المواقع عما وصفه ب"علاقة وطيدة" تربط رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بأعمال أحد الأفران التي ضُبط لديها طحين فاسد قبل أيام".

ووضع ذلك في إطار الدس والتشويه الإعلامي المستمرَين بحق "التيار" ورئيسه إذ لا علاقة له إطلاقاً بهذه الاعمال.