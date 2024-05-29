جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 3 جنود وإصابة 10 آخرين، بينهم 3 في حالة حرجة، خلال معارك أمس الثلاثاء في رفح.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه أن الجنود القتلى من "كتيبة ناحال".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة جنود آخرين لحقت بهم إصابات خطيرة في نفس الواقعة.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل عن الواقعة، وفقا لرويترز.

وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية إن الجنود الثلاثة أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة في مبنى برفح.

يشار إلى أن حصيلة القتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين، منذ السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 635 قتيلا، في حين بلغت حصيلة القتلى منذ الاجتياح البري لقطاع غزة 286 قتيلا.

وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، أن الدعم الأمريكي لإسرائيل شجعها على عدم الاستجابة للقرارات الدولية.

وقال أبو ردينة ـ في تصريح خاص لقناة ( سكاي نيوز) اليوم الأربعاء ـ "إنه لا شك أن الحكومة الإسرائيلية المدعومة من واشنطن مستمرة في ارتكاب المجازر واستهداف الفلسطينيين بإبادة جماعية، موضحا أنه خلال أقل من 24 ساعة ارتكبت 3 مجازر في رفح ومحيطها".

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة بعملية الإبادة وترحيل الفلسطينيين وقتلهم بشكل ممنهج، محملا الحكومة الأمريكية المسؤولية عن ما يعانيه الشعب الفلسطيني.

وأشار المتحدث الفلسطيني إلى أن محكمة العدل الدولية أمرت بوقف إطلاق النار وبالرغم من ذلك لم تستجب إسرائيل لهذه القرارات، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل لإيقاف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

الاحتلال يعتقل 15 مواطن من الخليل وشاب من طولكرم

قامت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو، باعتقال 16 مواطن فلسطيني بعد اقتحام بلدتهم.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمال شرق الخليل، واعتقلت كلا من: (زيدان جرادات، وفايد جرادات، ومحمد جرادات، وعبد الهادي ومحمد فخري جرادات، ومحمد عيسى جرادات، ومحمود جرادات، وامجد محمد جرادات، واحمد وخليل موسى الفروخ، وعبد القادر جبارين، ويوسف عامر جبارين، ومحمد احمد حلايقة، ولؤي محمد حميدات)، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ومن بلدة يطا جنوب الخليل اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عمر كايد ابو اسحاق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم ، شابا من ضاحية ارتاح جنوب مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل الشاب أحمد زكريا أبو السمن، بعد مداهمة منزله في الضاحية.

كما داهم الاحتلال بلدة عتيل شمال طولكرم، وسط إطلاق للقنابل الصوتية.