رفع العلم واحتفل في الشارع.. معلومات عن النائب الفرنسي سيباستيان ديلوغو

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل النائب الفرنسي سيباستيان ديلوغو، الذي رفع العلم الفلسطيني داخل البرلمان، بعدما عُوقب بتعليق عضويته بالبرلمان لمدة 15 يوما وقُلص راتبه إلى النصف لمدة شهرين، بالوقوف أمام البرلمان والهتاف لغزة.

وكان ديلوغو رفع علم فلسطين، عندما سأل رئيس الحكومة الفرنسية غابرييل أتال عن موقف بلاده بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنّه لم يجب.

وأدانت رئيسة الجمعية يائيل برون بيفيه النائبة عن المعسكر الرئاسي، تصرف النائب ووصفته "بالسلوك غير المقبول" ولا يمكن التهاون فيه، ودعت إلى تحديد الحكم في قضية ديلوغ.

من هو النائب الفرنسي سيباستيان ديلوغو

تم انتخابه ديلغو في الدائرة السابعة لبوش دو رون في عام 2022، وكان يعمل بائعا ثم عمل كوكيل أمن وأخيرا سائق سيارة أجرة، وشارك في المعركة ضد "أوبر" في عام 2016، ثم انضم إلى حزب فرنسا الأبية خلال الانتخابات التشريعية لعام 2017.

عُقب ديلوغو النائب في حزب الجبهة الوطنية غريغوار دي فورناس، في يونيو 2022، بسبب توجيهه جملة دعه يعود إلى أفريقيا للنائب عن حزب فرنسا الأبية كارلوس مارتنز بيلونغو.