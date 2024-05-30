معلومات جديدة عن سبب سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، أن المروحية التي كان يستقلها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي "لم تسجل أي مشاكل قبل الإقلاع".

وأوضح الجيش الإسرانئي، في تقرير له، أن سجلات صيانة المروحية لم تكشف عن عدم وجود أي مشاكل.

وأكد التقرير الثاني للقوات المسلحة الإيرانية غياب أي أثر للتخريب في الأجزاء المتبقية من المروحية.

وأوضح أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة طوارئ أو انقطاع في الاتصالات مع رئيس الطاقم حتى 69 ثانية قبل وقوع الحادث.

وأضاف التقرير أنه لم تكن هناك علامات على تدخل الحرب الإلكترونية في الحادث.

وفي تقرير أصدرته هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية، في وقت سابق، أنه تم جمع جزء كبير من المعلومات المتعلقة بمختلف المجالات المتخصصة والتقنية والعامة التي يمكن أن تكون مرتبطة بالحادث.

وكشف هيئة الأركان أنه لم يتم ملاحظة أي حالات مشبوهة خلال محادثات برج المراقبة مع طاقم الرحلة.

وكانت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له قد تحطمت في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران، في 19 مايو الجاري.