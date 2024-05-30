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الأسير إلكسندر توربانوف لدى حماس: الحكومة ونتنياهو يبحثون عنا لقتلنا وإعادتنا كجثث

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ياسر رشاد - القاهرة - وجه الأسير الإسرائيلي إلكسندر توربانوف المحتجز لدى سرايا القدس، رسالة إلى حكومته في فيديو نشرته المقاومة الفلسطينية، قائلا الحكومة ونتنياهو يبحثون عنا لقتلنا وإعادتنا كجثث إنه سعر رخيص ومفضل لديهم.

وأكد أن حكومته استهدفت موقع أسره أكثر من مرة، وكاد أن يُقتل بسبب حكومته، مشيرا إلى أن حكومته تكذب.

وطالب الأسير المتظاهرين بمزيد من المسيرات للمطالبة بعودة الأسرى، لافتا إلى أنه يريد العودة لوالدته ووالده وجدته وصديقته، مع باقي الأسرى ولا يريد أن يموت، والمطالبة بحكومة جديدة لتحرير الأسرى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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