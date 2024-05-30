أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إتصالا برئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس جرى خلاله بحث العلاقات بين لبنان وايرلندا. وعبّر ميقاتي عن تقديره لموقف ايرلندا بالاعتراف بفلسطين دولة ذات سيادة ومستقلة، على امل ان "تكون هذه الخطوة محطة نحو اعتراف كل الدول بدولة فلسطين للوصول الى حل الدولتين والسلام الدائم في المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي هاتف رئيس وزراء أيرلندا: نقدّر موقف ايرلندا بالاعتراف بفلسطين دولة ذات سيادة ومستقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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