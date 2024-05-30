السائقون العموميون قطعوا طريق الصيفي الجميزة احتجاجا على التعرفة الجديدة

نفذ سائقو السيارات العمومية اعتصاما، قطعوا خلاله الطريق عند تقاطع الصيفي الجميزة، احتجاجا على إصدار وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حميه تعرفة اجرة السيارات العمومية في جميع الاراضي اللبنانية.
وطالب المحتجون بـ"إعادة النظر في التعرفة المجحفة بحقهم، وتشكيل لجنة لدراستها".
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