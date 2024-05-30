وزير الخارجية الإسرائيلي ندد بقرار الحكومة السلوفينية الموافقة على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة

ندد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقرار الحكومة السلوفينية اليوم الموافقة على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

واعتبر كاتس في بيان، إن القرار، الذي يتطلب موافقة البرلمان السلوفيني، يكافئ حماس على القتل والاغتصاب"، واشار الى "إن ذلك تعزيز أيضا لإيران، العدو اللدود لإسرائيل، ويضر "بالصداقة الوثيقة بين الشعبين السلوفيني والإسرائيلي".

وأضاف "آمل أن يرفض البرلمان السلوفيني هذه التوصية".

يصوت البرلمان السلوفيني الثلاثاء المقبل على الاعتراف رسميا بدولة فلسطين بعدما أقدمت إسبانيا وايرلندا والنروج على هذه الخطوة، على ما أعلنت رئيسة البرلمان أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش.

وكانت الحكومة أحالت المرسوم في وقت سابق ليوافق عليه البرلمان، الأمر الذي يشكل تسريعا للآلية التي كان يفترض انهاؤها بحلول منتصف حزيران.

والموافقة على المرسوم تتطلب غالبية بسيطة، علما أن ائتلاف اليسار الوسط الحاكم يتمتع ب51 مقعدا من أصل 90 في البرلمان.